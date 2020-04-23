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رياضة

طارق السيد: الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك كان "زملكاوي متعصب".. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:25 م
الراحل محمد حسني
الراحل محمد حسني مبارك
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حسن العمدة
كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن إنتماء الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وقال السيد عبر قناة الزمالك ، ان الزمالك او اى فريق مصري يحصد بطولة افريقيا لآبطال الكئوس يتم تكريمه من مؤسسة الرئاسة.

وشدد السيد علي ان "كنا عائدين من الكاميرون بالبطولة، والتقينا بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك واكتشفنا وقتها فى المقابلة انه "زملكاوي متعصب".

واختتم طارق السيد، تصريحاته، ان هذه المعلومة أنا واثق منها، وقيلت لنا في اجتماع رئاسة الجمهورية، ولكن لم تكن للنشر الصحفي.

ولعب طارق السيد بقميص الزمالك لمدة 13 عامًا منذ موسم 1995 وحتى 2008.
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