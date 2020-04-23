طارق السيد: "في بداية الألفينات كنا واخدين الأهلي غسيل ومكوى".. فيديو

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن ذكرياته امام غريمه التقليدي النادي الاهلي.





وقال السيد ، عبر قناة الزمالك ، كنا نواجه الاهلي فى بداية الالفينيات، وزملائه فى الفريق اهدروا فرص الفوز بنتيجة ساحقة وهي 5-0 فى لقاءين.





وشدد السيد ، علي ان كان أمامنا فرصة الفوز على الأهلي بـ 5 أهداف مقابل لا شى أو أكثر في مباراتين، لولا الرعونة والرغبة في إمتاع الجماهير بالأداء وليس بالأهداف.





واختتم طارق السيد، تصريحاته ، ان هناك مباراة التي انتهت بفوزنا على الأهلي 2-1، كان من المفترض أن تنتهي بنتيجة 5 أو 6 أهداف ، معلقا ، "كنا واخدين الأهلي غسيل ومكوى".



