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رياضة

طارق السيد: "في بداية الألفينات كنا واخدين الأهلي غسيل ومكوى".. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:35 م
طارق السيد
طارق السيد
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حسن العمدة
كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن ذكرياته امام غريمه التقليدي النادي الاهلي.

وقال السيد ، عبر قناة الزمالك ، كنا نواجه الاهلي فى بداية الالفينيات، وزملائه فى الفريق اهدروا فرص الفوز بنتيجة ساحقة وهي 5-0 فى لقاءين.

وشدد السيد ، علي ان كان أمامنا فرصة الفوز على الأهلي بـ 5 أهداف مقابل لا شى أو أكثر في مباراتين، لولا الرعونة والرغبة في إمتاع الجماهير بالأداء وليس بالأهداف.

واختتم طارق السيد، تصريحاته ، ان هناك مباراة التي انتهت بفوزنا على الأهلي 2-1، كان من المفترض أن تنتهي بنتيجة 5 أو 6 أهداف ، معلقا ، "كنا واخدين الأهلي غسيل ومكوى".

وكان الزمالك انتصر على الأهلي بنتيجة 2-1 في موسم 2003-2004، ولعب طارق السيد بقميص الزمالك لمدة 13 عاما منذ موسم 1995 وحتى 2008.
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