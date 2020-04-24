AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب الداخلية بنشر إحصائية فى الإعلام عن انخفاض معدل الجريمة الفترة الحالية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:50 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
معتز الخصوصى

طالب النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من وزارة الداخلية بنشر إحصائية فى وسائل الإعلام عن انخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الحالية بعد إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما دعا كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الداخلية لنشر إنخفاض معدلات الجريمة فى محاضر الشرطة وانخفاض المشادات اليومية بين المواطنين ، مشيرا إلى أنها بارقة أمل تبعت الطمأنينة فى نفوسنا.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنخفاض معدلات الجريمة فى هذه الفترة يذكرنا بموقف الشعب المصرى فى حرب أكتوبر ، حيث لم تسجل أى جريمة طوال فترة الحرب ولم تكن هناك محاضر تذكر.

وأوضح أنه لو استجابت وزارة الداخلية لهذا المطلب وتم نشر هذه الإحصائيات ، فإننى أتوقع أن يكون ذلك بمثابة شيء جيد للشعب المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تزور محافظتي السويس وبورسعيد

إلغاء امتحانات الترم الثاني لطلاب الجامعات وتوفير بديلين.. نواب: قرارات منطقية جدا وتتناسب مع علاج أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسنناقشها فى إجتماع لجنة التعليم

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على مكتشف بدرية طلبة

حدث ليلا .. وصول العالقين للمطار .. رامز جلال يخرج عن صمته.. وترامب يتحدث عن علاج لـ كورونا

النية في الصيام .. وقتها وهل يشترط النطق بها كل يوم

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في شهر رمضان

وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

AdvertisementS

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

طلب محدش طلبه من التمانينات.. ماذا طلب أحمد السقا من شريف عامر على الهواء .. فيديو

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

الطماطم بـ 3 .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-4-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

المصري اليوم تعتذر عن مقالات نشرت بشأن سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعددت الروايات واختلفت الآراء.. سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم.. وأهم أسماء الشهر الكريم

بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور

من الحبس الانفرادي إلى خبير رياضي.. بالصور 6 من تمارين الزنزانة