برلمانى يطالب الداخلية بنشر إحصائية فى الإعلام عن انخفاض معدل الجريمة الفترة الحالية





طالب النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من وزارة الداخلية بنشر إحصائية فى وسائل الإعلام عن انخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الحالية بعد إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما دعا كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الداخلية لنشر إنخفاض معدلات الجريمة فى محاضر الشرطة وانخفاض المشادات اليومية بين المواطنين ، مشيرا إلى أنها بارقة أمل تبعت الطمأنينة فى نفوسنا.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنخفاض معدلات الجريمة فى هذه الفترة يذكرنا بموقف الشعب المصرى فى حرب أكتوبر ، حيث لم تسجل أى جريمة طوال فترة الحرب ولم تكن هناك محاضر تذكر.



