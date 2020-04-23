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رياضة

شاهد.. احتفال جنش بحلول شهر رمضان من منزله مع أسرته

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:37 م
جنش واسرته
جنش واسرته
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عمرو ابوبكر
نشر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، صورة له باحتفاله بحلول شهر رمضان المبارك، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث حرص على الاحتفال ببداية الشهر الكريم الذى يبدأ بداية من غد الجمعة، مع أسرته فى منزله.

وظهر جنش مع ابنته ونجله، حيث ظهروا جميعًا وهم يرتدون الـ "جلابية"، بجوار فوانيس رمضان، للاحتفال بحلول الشهر الكريم. 

 يتواجد جنش فى المنزل مع أسرته، فى ظل فترة التوقف السلبية خلال هذه الفترة، وذلك بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، وكذلك تأجيل مباريات نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية. 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق النشاط الرياضي التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا. 

ويواصل الزمالك تدريباته حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.
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