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أخبار البلد

لجنة النقل بالاتحاد الأفريقي تشيد بكفاءة الموانئ المصرية فى أزمة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:55 م
اللواء بحري / رضا
اللواء بحري / رضا إسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري و اللواء
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حمادة خطاب
عقد اليوم الخميس 23 أبريل 2020 الاجتماع الافتراضى الأول للجنة الفرعية للنقل التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزارى وذلك برئاسة  الدكتورة  أمانى أبوزيد مفوضة النقل والطاقة والسياحة  للإتحاد الأفريقي.

وحضر الاجتماع  نيابة عن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كل من اللواء بحري  رضا إسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري و اللواء بحري  أيمن صالح - مستشار وزير النقل.

وشارك فى الاجتماع وزراء النقل بالكونغو الديمقراطية و ليسوتو و توجو و الصومال وجنوب أفريقيا ونائب وزير النقل بليسوتو.

تناول الاجتماع مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا على أفريقيا وقطاعاتها الاقتصادية وبصفة خاصة قطاعات النقل البحري والجوى والتحديات التى تواجه هذا القطاع على مستوى الدول الإفريقية.

وتم مناقشة الإجراءات الطارئة المتخذة بالدول الإفريقية لمنع انتشار الفيروس المستجد والحد من تأثيرة على قطاع النقل فيما يخص نقل البضائع بصفه عامة والتركيز على خدمات نقل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للدول الأكثر تضررا.

أوضح الوفد المصري كفاءة وفاعلية الموانئ المصرية والتى تعمل بصورة منتظمة على مدار اليوم منذ بداية الأزمة وذلك مع الالتزام التام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات المنصوص عليها طبقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.

كما أكد الجانب المصري كفاءة وقدرة الموانى المصرية  لتقديم خدمات النقل البحري  وأن جمهورية مصر العربية تدعم دائما التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال النقل البحري والجوى.

وتم الوصول لإعلان مبدئي توافقى حول تعزيز التعاون المشترك لتقليل الآثار الإقتصادية على قطاعات النقل بالدول الإفريقية.

و قد أشاد الحضور  بالموقف المصري و استعداد مصر المتواصل لدعم القارة الأفريقية في شتى المجالات و خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وطلب الوزراء أعضاء المكتب نقل الموقف المصري المشرف لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
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