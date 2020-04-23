تامر أمين يعلن موعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا

قال الإعلامى تامر أمين، إن برنامجه آخر النهار يعتبر البرنامج الوحيد الذى توقع أمس الأربعاء قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بخصوص قرارات الحظر وجاءت صحيحة.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه قال أمس إن الحظر سيكون من الساعة الـ 9 لـ 6 صباحًا و بالفعل جاءت القرارات اليوم كما توقعنا.





وأشار إلى أنه توقع أن يكون هناك تشغيل فى بعض المحاكم، واعادة تشغيل المحلات يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذه القرارات تمت الآن فيروس كورونا مستمر معنا لفترة معنا، وكشف أن الأوضاع ستعود لطبيعتها بشكل طبيعى فى الوقت الذي يكتشف فيه المصل و الدواء.





ولفت تامر أمين، إلى أن العالم بالكامل يسعى حاليًا للوصول لـ مصل لـ فيروس كورونا، مؤكدًا " الناس بتفتى كتير و الحل فى الأزمة دى الوصول لـ دواء ومصل".