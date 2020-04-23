قرار لمؤسسة النقد والبنوك السعودية بسبب كورونا





وجّهت مؤسسة النقد البنوك السعودية بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).













تفصيلًا بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهريًا للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).



