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232 حالة إيجابية.. تعليق تامر أمين على إصابات كورونا اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:44 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة قام اليوم باتخاذ اجراءات جديدة بسبب فيروس كورونا وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد اليوم يعتبر أكبر رقم للمصابين منذ دخل الفيروس مصر، وكشف أن العدد اليوم وصل بإجمالي عدد المصابين لـ 3891.

وأوضح تامر أمين، أن أكبر عدد كان 180 و اليوم ارتفع العدد أكثر من 60 إصابة، وأكد أن الجميع يجب أن يلتزم بقرارت الحكومة ويجب الابتعاد عن الاختلاط للحد من انتشار كورونا.

ولفت، إلى أن العدد سيكون فى زيادة بسبب عدم التزام المواطنين، و الجميع يختلط و المصاب يصيب الآخرين.

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