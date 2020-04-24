روحانيات أفسدتها كورونا.. لأول مرة "إبراهيم الدسوقي" بلا تراويح في رمضان

خيمت أجواء الحزن على رواد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، بمحافظة كفر الشيخ، بسبب إغلاق المسجد، خاصة في شهر رمضان المبارك، والذي كان يقصده الآلاف من أبناء مدينة دسوق في مثل هذه الأيام، لأداء الصلوات لاسيما صلاة التراويح، إلا أن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.





وتشتهر محافظة كفر الشيخ، بعدد من المساجد الكبرى، يأتي في مقدمتها مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1277م، والذي يُعد مزارًا سياحيًا ومقصدًا لأهل الصفوة أو المتصوفة، طوال العام، وخاصة في احتفال المولد الإبراهيمي السنوي الذي يقام – غالبًا – في شهر أكتوبر على مدار أسبوع كامل.





ويحظى هذا المسجد بمكانة متميزة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، فقد كان مقصد الآلاف من المسلمين من أبناء مدينة دسوق لأداء صلاة التراويح فيه؛ لتميزه بالهدوء والسكينة وللاستمتاع بالروحانيات الرمضانية في هذه البقعة الطيبة المباركة، التي يذكر فيها اسم الله، وتؤدي فيها الصلوات ويملًا أركانها أصوات القرآن والتسبيح والاستغفار.



ينقسم المسجد الإبراهيمي إلى جناحين، جناح خاص بالرجال، وجناح للسيدات من طابقين على مساحة 600 متر، يفصل بما غرفة ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وبداخل بمسجد الرجال 140 عمودًا وبغرفة الضريح 8 أعمدة؛ بالإضافة لـ 10 أعمدة بمسجد السيدات، فضلًا عن 4 مآذن مثمنة الشكل وقبة واحدة.





وللمسجد الدسوقي 11 بابًا رئيسيًا من جميع الجهات وبه صالون لاستضافة كبار الزوار ومكتبة إسلامية جامعة، حيث يحاط المسجد من الخارج بحرم خاص يُمنع فيه دخول السيارات أو المركبات، وملحق به حدائق بها نافورات تطل على الميدان الإبراهيمي ثم الحدائق والمتنزهات التي تحيط بها.





ويعود إنشاء هذا المسجد إلى السلطان الظاهر بيبرس، بعد أن سطع نجم سيدي إبراهيم الدسوقي في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، وذلك منذ أن ترك خلوته عندما دفن والده وتفرغ لتلاميذه؛ سمع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري بعلم الدسوقي وتفقهه وكثرة أتباعه والتفاف الكثيرين حوله.





فأصدر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري – حينها- قرارًا بتعيينه شيخًا للإسلام، و أمر ببناء زاوية يلتقي فيها الشيخ بمريديه يعلمهم ويفقههم في أصول دينهم، وهي مكان مسجده الحالي، وظل الدسوقي يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توفي السلطان بيبرس، ثم اعتذر عنه ليتفرغ لتلاميذه ومريديه، وبعد أن مات دُفن الدسوقي بخلوته الملاصقة للمسجد، وكان عمره 43 عامًا.