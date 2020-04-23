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أخبار العالم

ترامب: أصلي لكي يجد المسلمون الراحة والطمأنينة في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المسلمين بحلول شهر رمضان.

وقال ترامب في رسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، نشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك".

وأضاف "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعد هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام، والصلاة، والتأمل، وقراءة القرآن، وعمل الخير".

وتابع "تتماشى هذه الأعمال بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية - السلام والرأفة وحب واحترام الآخرين".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد رأينا على مدى الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة خلال الأوقات الصعبة، واليوم، مع بدء شهر رمضان المبارك، أصلي كي يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة".

وختم ترامب رسالته قائلا: "رمضان مبارك".
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