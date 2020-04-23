رئيس الحكومة يعلن موعد تحديد امتحانات الثانوية العامة خلال رمضان.. وبرلمانيون: توسيع دائرة اللجان والاستعانة بمدرسي الإعدادي ضرورة.. وجميع الجهات الرقابية تتابع المشهد ولا مجال للغش

8 طلاب في اللجنة.. مفاجأة برلمانية بشأن إجراءات امتحانات الثانوية العامة

لا مجال للغش.. تعليم النواب تعلق على حديث الحكومة بشأن تحديد موعد الامتحانات

بعد حديث مدبولى.. برلمانى يكشف شروط عقد امتحانات الثانوية العامة والسنوات الأخيرة





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.





وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.





وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".





ومن جانبه، أعلن محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبه للدكتور على عبد العال، بشأن توسيع دائرة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ليصبح عدد الطلاب داخل اللجنة من 8 الى 10 طلاب.





وقال "يحيى" لـ"صدى البلد"، إن توسيع دائرة اللجان بمعنى الاستعانة بالمدارس الابتدائية والأعدادية الموجوده حاليًا لتوسيع الدائرة اللجان لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب فبدلا من 20 طالبا فى لجنة واحده تكون 8 أو 10 كاحد أقصى.





وأضاف النائب ايضا أنه يمكن الاستعانه بشريحة أكبر من المدرسين الاعداديين لتغطية جميع اللجان بالملاحظين، مشيرًا الى أن امتحانات الثانوية العامة هى آخر امتحانات تعقد فى المدارس ومن السهولة ان يتم تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع.





وأشاد "محمود يحيى" بجهود الوزارة فى استبدال امتحانات النقل ببحث لضمان انتقالهم الى الصفوف الاخرى، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة لضمان انهاء وباء كورونا بدون خسائر.





وتابع النائب حديثه:" أنه فى حالة عدم الالتزام وتزايد اعداد المصابين اليومية سيكون هناك إجراءات مشددة على الجميع".





كما قالت ليلى أحمد أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن انعقاد امتحانات الثانوية العامة والسنوات الأخيرة من الجامعات بالإضافة إلى الامتحانات الأخرى الذى تحدث موعدها رئيس الحكومة سيتم مراعاة البعد الاجتماعى بها واتخاذ الإجراءات الاحتراذية بشأنها.





وأكدت "أحمد" لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث فهذه سنوات مصيرية بخلاف سنوات النقل التى يمكن تعويضها، لافتة إلى أن هناك دولا كثيرة استأنفت العمل فى المدارس والامتحانات مع أخذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة جميع المعايير الصحية.





وأوضحت النائبة أنه مع قروب موعد تحديد انعقاد الامتحانات جميع الأجهزة المعنية ستقوم بشرح ورد على جميع التساؤلات وتوضيح الصورة جيدا للجميع.





ووجهت النائبة رسالة للطلاب الذين يبتكرون طرق ووسائل للغش فى الامتحانات قائلة: "مش هيبقي فى غش نهائي الرقابة إضعاف الرقابة العادية فجميع الجهات ستقوم بتسليط الأضواء على الامتحانات مثل الداخلية والصحة والتعليم لا مجال للغش".





وأكدت "ليلى أحمد" ، أن لجنة التعليم والبحث العلمى ستتابع مشهد الامتحانات لحظة بلحظة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.





وفى السياق ذاته، قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الحكومة بشأن تحديد مواعيد أداء الأمتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية ستكون بشروط معينة.





وأكد "كمال" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط هى أنخفاض أعداد الاصابات اليومية فضلا عن الاجراءات القوية الخاصة بعمليات التعقيم والوقاية بشأن التباعد الاجتماعى وتخفيف نسبة الطلاب داخل الفصول بالنسبة للثانوية العامة والسنوات الاخيرة من الممكن ان تعقد الامتحانات داخل الخيم.



