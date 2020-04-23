كايلي جينر نجمة تمتلك أسطول سيارات على الكوكب

هناك عدد من المشاهير يمتلكون أسطولا من السيارات الفارهة ولكن أجمع الكثير من الأشخاص وخاصة محبي كايلي جينر نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والتى تمتلك ثروة تقدر بحوالي مليار دولار مما جعلها تستطيع شراء أفخم وأقوى السيارات على الكوكب.





ومن المعروف أن النجمة كايلي جينر بحبها الكبير لعام السيارات منذ أن بلغت عامها 16 وظهر ذلك بعد دفعها ملايين الدولارات لامتلاك أجمل وأفخم السيارات.





ومن أقرب الألوان إلى قلب النجمة كايلي جينر هو البرتقالي كما أنها تمتلك العديد من الطرازات المغطاة بهذا اللون المبهج.





ومن أشهر سيارات كايلي هي مرسيدس G63 والتي تحمل اللون البرتقالي إلى جانب الطراز الخارق لامبورجيني والتي يصل سعرها إلى 400 ألف دولار أمريكي.





وظهرت كايلي من قبل في نهاية 2018 بصورة خاصة مع سيارتها رولز رويس باللون الأزرق والتي قامت كايلي بتعديلها بالكامل ووصلت تكلفتها إلى 320 ألف دولار.



