تكافل وكرامة.. بريد أسيوط يصرف ٢٢ مليونا و٦١٨ ألفا ل٣٧ ألف مستفيد في اليوم الثالث

أعلن فرع الهيئة القومية بالبريد بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن صرف 22 مليونا و618 ألفا و 530 جنيها، لعدد 37 ألفا و386 معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة.





وقال مصدر بفرع هيئة البريد بأسيوط، إن 164 مكتب بريد و 70 منفذا خارجيا بقرى ومراكز أسيوط استقبلت المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وفي أوقات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا بجميع منافذ الصرف.





وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ومسئولي البريد بالمحافظة للمتابعة المستمرة لتنظيم عمليات صرف معاشات "تكافل وكرامة" بجميع منافذ البريد بمختلف القرى والنجوع تجنبًا للزحام على تلك المنافذ ومراعاة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .



