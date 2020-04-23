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محافظات

تكافل وكرامة.. بريد أسيوط يصرف ٢٢ مليونا و٦١٨ ألفا ل٣٧ ألف مستفيد في اليوم الثالث

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:43 م
بريد أسيوط يصرف ٢٢
بريد أسيوط يصرف ٢٢ مليون و٦١٨ الف ل٣٧ الف مستفيد
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إيهاب عمر
أعلن فرع الهيئة القومية بالبريد بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن صرف 22 مليونا و618 ألفا و 530 جنيها، لعدد 37 ألفا و386 معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة.

وقال مصدر بفرع هيئة البريد بأسيوط، إن 164 مكتب بريد و 70 منفذا خارجيا بقرى ومراكز أسيوط استقبلت المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وفي أوقات العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا بجميع منافذ الصرف.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ومسئولي البريد بالمحافظة للمتابعة المستمرة لتنظيم عمليات صرف معاشات "تكافل وكرامة" بجميع منافذ البريد بمختلف القرى والنجوع تجنبًا للزحام على تلك المنافذ ومراعاة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود في أعمال التطهير لكافة منافذ البريد بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة مستمرة مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات أثناء عمليات الصرف بالمنافذ ومنع التزاحم.
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