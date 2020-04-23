مهرجان تورونتو السينمائي يفكر في إقامة دورته المقبلة أون لاين

وأضاف: "بصدق إقامة نسخة المهرجان عبر الإنترنت ستكون خيانة لأهدافنا حتى في مواجهة هذا العدو الخفي. لذا فلا شك أن مهرجان سراييفو السينمائي سيتمكن من الرد على سؤال الفيروس بشكل خلاق. ستُقام الدورة وسنحافظ على ضيوفنا ومحبي السينما في أمان، مراعين كافة تعليمات علماء الأمراض".

منذ مطلع مارس الماضي وتتوالى بيانات التأجيل والإلغاء لجميع المهرجانات السينمائية حول العالم، إلا القليل منها الذي أصر على إقامة فعالياته عبر الانترنت.



وفتحت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي أبواب الجناح المخصص للمهرجان بالمدينة الساحيلة للمشردين، مع انتشار الوباء في فرنسا، عقب قرار تأجيل دورة 2020 إلى أجل غير مسمى، فيما لا يزال الوضع غامضا لعدد كبير من المهرجانات الأخرى في النصف الثاني من العام الجاري وعلى رأسها فينيسيا و تورونتو.



