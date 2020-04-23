تعرف على شروط "اللعبة" لـ شيكو وهشام ماجد

انطلق عرض مسلسل اللعبة على قناة ام بي سي منذ ثلاثة أيام، وهناك شخص مجهول يتلاعب بالثنائي شيكو وهشام ماجد ويتحداهم مقابل الحصول على مليون دولا، ووضع شروطا لهذا التحدي.

وفي البداية أن كل مقلب بنقطة ومن يجمع 100 نقطة في النهاية يحصل على مليون دولار، واشترط أيضا أن أي منهم ينسحب من اللعبة فستتوقف نهائيا، وفي كل مرة يهاتفهم الشخص الغريب ويطلب منهم تحديا.

مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.