تامر أمين: عاوز أوصّل رسالة مهمة لـ فناني مصر عن تحديث أغاني رمضان والعيد

قال الإعلامى تامر أمين، إن الأغانى الموجودة عن رمضان قديمة، ولا يوجد شيء جديد، موضحًا عندنا شعراء وملحنين ومفيش أغانى جديدة عن رمضان.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بعد 30 يوما من الآن سنشغل أغنية " والله لسه بدري يا شهر الصيام" و ياليلة العيد انستينا.. والعيد فرحة و أجمل فرحة لـ صفاء أبو السعود .





وأشار تامر أمين، إلى أننا نحتاج لأغان جديدة وحديثة لـ رمضان و العيد و الغناء لـ الأم.





وأوضح تامر أمين، أن الأغانى القديمة جميلة وعظيمة ولكن نحتاج للتجديد وسمع أغانى لأولاد هذا الجيل.





ولفت تامر أمين، إلى أنه يتمنى أن تصل هذه الرسالة لـ فنانى مصر مثل عمرو دياب وغيره من الفنانين الكبار.