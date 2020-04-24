الحكومة: حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء حتى 6 صباحا.. نواب: إجراءات في صالح المواطن للحفاظ على صحته من فيروس كورونا.. ووضع مصر أفضل بكثير من دول أخرى

صحة البرلمان: قرارات الحكومة بشأن حظر التجول استكمال لإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

برلماني: تقليل ساعات حظر التجول الجزئى فى شهر رمضان لصالح المواطن

برلمانى:أداء حكومة مدبولى مشرف منذ أزمة الأمطار والسيول حتى جائحة كورونا









أشاد عدد من نواب البرلمان بقرارات ا لحكومة بشأن حظر التجول فى شهر رمضان وفتح المحال العامة والمولات يوميا حتى الخامسة مساءا ، حيث أكدوا أن تقليل ساعات حظر التجول الجزئى فى شهر رمضان يعتبر فى صالح المواطن ، كما أن قرارات حظر التجول الجزئى ليست عقاب للمواطن ولكنها فى صالحه للحفاظ على صحته وحمايته من انتشار فيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا جاءت بشكل تدريجى وإنسانى ، كما أنها تدل على حكمة كبيرة من الحكومة لإدارة الأزمة.





فى البداية أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجول فى شهر رمضان وفتح المحال العامة والمولات يوميا حتى الخامسة مساءا ، مشيرا إلى أنها تصب فى إطار استكمال الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا هذه الإجراءات جاءت فى ظل وجود تجمعات للمواطنين فى شهر رمضان ومن بعده أجازة العيد والتى يكون بها رغبة لدى المواطنين فى شراء كافة احتياجاتهم.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن هذه الإجراءات أصبحت متبعة فى كل دول العالم لمواجهة جائحة كورونا ، حتى أصبحت ضوابط متبعة فى كل دولة لحماية مواطنيها من هذا الوباء العالمي.

كما أوضح أن عجلة الإنتاج لابد أن تدور ، وبالتالى فكان من الضرورى ان يستمر المواطنون فى أعمالهم من أجل الانفاق على بيوتهم.





وأشاد النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بقرارات الحكومة بشأن حظر التجول الجزئى فى رمضان وقرار فتح المحلات، مشيرا إلى أن كل هذه القرارات تأتى فى مصلحة المواطن والبلد.





وأكد أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقليل ساعات حظر التجول الجزئى فى شهر رمضان يعتبر فى صالح المواطن ، كما أن قرارات حظر التجوال الجزئى ليست عقاب للمواطن ولكنها فى صالحه للحفاظ على صحته وحمايته من انتشار فيروس كورونا.





كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن وضع مصر أفضل بكثير مقارنة بالدول الاخرى التى انتشر فيها فيروس كورونا ، ووصل عدد الإصابات والوفيات فيها إلى أعداد كبيرة جدا.





وأشاد النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، حيث اعتبر انها تدير الأزمة بشكل جيد، مشيرا إلى أن موقفها راقى جدا بداية من إدارة أزمة الأمطار والسيول وامتد موقفها المشرف حتى جائحة كورونا.

وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا جاءت بشكل تدريجى وإنسانى ، كما أنها تدل على حكمة كبيرة من الحكومة لإدارة الأزمة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن قرارات الحكومة اليوم بشأن حظر التجول فى شهر رمضان ومواعيد فتح المحلات والمولات تسير فى المسار التدريجى وفقا لمعطيات الواقع ، موجها التحية للشعب المصرى لإلتزامه بقرارات الحكومة.





وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.





كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.





وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.





وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة اسبوعين ، وقال مصطفى مدبولي أنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعادة العمل بها تدريجيا.





وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن .





وهناك مراقبة أسبوعية وسيتم اتخاذ اجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف قائلا : " نأمــل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".