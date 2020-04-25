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فيديوجراف.. كيفية تبييت النية لـ صيام شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 05:40 م
نية الصيام
نية الصيام
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ايمان عبداللطيف

تختص العبادات المحضة كالصلاة والصيام بأن النية ركن أو شرط فيها لقوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"، الصوم يتحقق بالإمساك عن المفطرات مع النية.                           

تعتبر النية محلها القلب ومن الشروط والأركان الهامة لصحة الصيام يبدأ وقتها من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر فإن وقعت النية بعد الفجر لا تصح عند جمهور الفقهاء. 

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ولمزيد من التفاصيل حول كيفية تبييت النية لـ صيام شهر رمضان، شاهد الفيديوجراف التالى.               

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