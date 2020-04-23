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رياضة

كارتيرون يطالب بتقرير يومي عن لاعبي الزمالك

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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ملك موسى
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقرير يومي عن لاعبي الفريق الأبيض خلال شهر رمضان.


وأكد المدير الفني  ضرورة أن يتضمن التقرير بعض التفاصيل الخاصة بالحالة البدنية لكل لاعب.


وكذلك يتضمن التقرير وزنه خاصة أن هذا الأمر يعتبر الشغل الشاغل للمدرب الفرنسي في ظل تخوفه من الإفراط في تناول الطعام من قبل لاعبي الزمالك وتعرضهم لزيادة في الوزن.


وكان المدرب الفرنسي وضع برنامجًا جديدًا للاعبين لتنفيذه خلال شهر رمضان، حيث قام بتقسيم الفريق إلى مجموعات على الواتساب، يتولى كل فرد في الجهاز الفني الإشراف على مجموعة بمن فيهم كارتيرون، على أن يتم تقديم تقرير فني للخواجة في نهاية كل يوم.


وتشهد الفترة الحالية تعليق الأنشطة الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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