إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح

شهدت محال بيع فوانيس رمضان بمطروح في اليوم الاخير لشهر شعبان إقبال متوسط علي شراء فوانيس رمضان من أهالي مطروح .





وقلت بنسبة كبيرة حركة الإقبال على الشراء بأكبر شوارع المحافظة شارع الإسكندرية مقارنة بالعام الماضي .





بينما حرص عدد كبير علي شراء الزينة وحبل النور التي تعلق بالشوارع كتقليد اعتادوا عليه .





وأكد محمد يونس من أهالي مطروح ان شهر رمضان ارتبط مع الأسر بالصلاة في المساجد وبالانوار والزينة بالشوارع كمظاهر اعتادوا عليها .



