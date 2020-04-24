إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح

شهدت محال بيع فوانيس رمضان بمطروح في اليوم الاخير لشهر شعبان إقبال متوسط علي شراء فوانيس رمضان من أهالي مطروح .
وقلت بنسبة كبيرة حركة الإقبال على الشراء بأكبر شوارع المحافظة شارع الإسكندرية مقارنة بالعام الماضي .
بينما حرص عدد كبير علي شراء الزينة وحبل النور التي تعلق بالشوارع كتقليد اعتادوا عليه .
وأكد محمد يونس من أهالي مطروح ان شهر رمضان ارتبط مع الأسر بالصلاة في المساجد وبالانوار والزينة بالشوارع كمظاهر اعتادوا عليها .
وأضاف أن شراء فوانيس رمضان محدود هذا العام بسبب عدم قدوم المصطافين الي مطروح بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة.