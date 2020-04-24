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محافظات

إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:16 ص
إقبال متوسط علي شراء
إقبال متوسط علي شراء فوانيس رمضان بمطروح
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ايمن محمود
شهدت  محال بيع  فوانيس  رمضان  بمطروح في اليوم  الاخير لشهر شعبان إقبال متوسط علي شراء فوانيس رمضان من أهالي مطروح  .

وقلت بنسبة كبيرة حركة الإقبال على  الشراء  بأكبر شوارع المحافظة  شارع الإسكندرية  مقارنة بالعام الماضي .

بينما  حرص عدد  كبير علي شراء الزينة وحبل النور  التي تعلق بالشوارع كتقليد اعتادوا عليه .

وأكد محمد يونس من أهالي مطروح  ان شهر رمضان ارتبط مع  الأسر  بالصلاة  في المساجد  وبالانوار  والزينة بالشوارع   كمظاهر  اعتادوا عليها .

وأضاف أن شراء فوانيس رمضان  محدود هذا العام بسبب عدم  قدوم  المصطافين  الي مطروح بسبب فيروس كورونا  والإجراءات  الاحترازية والوقائية  التي اتخذتها الدولة.
إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح
إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح
إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح
إقبال متوسط على شراء فوانيس رمضان بمطروح
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