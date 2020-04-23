أخبار الزمالك.. ميدو : أنا رئيس النادي القادم .. ومفاجآت بشأن عمر جابر .. وحقيقة أزمة كارتيرون

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:









أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق أن من ضمن خططه المستقبلية هو الترشح لرئاسة النادي. مشددا على أنه سيصبح الرئيس يوما ما.









أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسك النادي بتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق، رغم الظروف التي تجتاح البلاد.









كشف حمادة انور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن موقف النادي من ضم عمر جابر نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









توصل مجلس ادارة نادي الزمالك لاتفاق مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل .



