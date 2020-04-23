استعدادات هيئات التعليم العالي لشهر رمضان.. الجامعات بدون أنشطة وتقتصر على الأعمال الخيرية.. للعام الرابع على التوالي عرض جزء جديد من مسلسل الأزهر

بدون أنشطة والاقتصار علي الأعمال الخيرية .. هكذا استعدت الجامعات المصرية لشهر رمضان

قبل شهر رمضان.. بالأنشطة الترفيهية إدارة الوافدين بالتعليم العالي تخفف علي طلابها

البحث العلمي عن عرض الجزء الرابع من مسلسل الأزهر في رمضان : تربع علي قمة مسلسلات الرسوم المتحركة









اقتصرت أنشطة الجامعات المصرية في شهر رمضان هذا العام علي بعض الأعمال والمبادرات الخيرية، حيث غابت الأنشطة الرياضية والترفيهية عن الساحة نظرا لما تمر به مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وزع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة الإسكندرية درية، المساعدات العينية، تفعيلا لمبادرة (معا نستطيع ) التى ينظمها القطاع لدعم الاسر المتضررة من الإجراءات الحالية لمواجهة خطر أزمة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في انجاح الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الحد من نزول الافراد تحت شعار ( اقعد في البيت -احمي نفسك واحمي بلدك ) عن طريق العمل علي سد الاحتياجات الشهرية لهذه الاسر خلال فترة الحظر، حيث سيتم توزيع كرتونة بتكلفة200 جنيه تحتوي علي احتياجاتهم الشهرية من مواد غذائية وأدوات للنظافة والتعقيم.









وتقدم الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية، بخالص التهنئة الى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.













بينما قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أنه تم تخصيص 5000 كرتونة مواد غذائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين بالتنسيق مع محافظة الغربية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .





أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توزيع 200 كرتونة اليوم في قرية ميت بدر حلاوه مركز سمنود تحت إشراف الدكتور محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، شملت الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول، وغيرها من السلع الرئيسيه.









وقال الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة طنطا، إن مبادرة رمضان عيلة كبيرة لتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والتي أطلقتها الجامعة شهدت تكاتف كل الهيئات والمؤسسات في الدولة ، وخاصة لخدمة كل محتاج في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا.













واضاف رئيس جامعة سوهاج ، أن المباردة هدفها الاول توزيع المواد الغذائية علي جميع أفراد العمالة المؤقتة وغير القادرين علي توفير قوت يومهم وخاصة مع بدء الشهر الكريم، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في المبادرة بذلوا مجهودا كبيرا وهائل لابد من شكرهم عليه .









وكان قد أكد الدكتور أحمد عزيز أن خلال الفترة المقبلة ستختار كل جامعة الآلية التي تناسبها لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال تقديم بحث علمي كبديل عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني أو إجراء الامتحانات إلكترونيًا.









وأضاف "عبد العزيز"، أنه تم إرجاء امتحانات السنة النهائية في الكليات حتى ينتهي تعليق الدراسة بالجامعات، مشيرًا إلى أنه سيكون قبل إجراء امتحانات السنة النهائية فترة لشرح المحاضرات.









بينما أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن غدا ستنطلق اولى حلقات الموسم الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان 2020، والذي من إخراج محمد بدوي، وتأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، وذلك بالتعاون مع بوابة الأزهر بعد أن أثبت نجاحه على مدار 3 اجزاء .









واضاف صقر ، أن بعد نموذجا للتعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف، موضحا انه بدأ منذ عام 2016 بالاتفاق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حيث استطاع المسلسل أن يثبت مكانه بين مسلسلات الرسوم المتحركة .









وأشار إلى أنه المسلسل يسعى إلى نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية ، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.









وجدير بالذكر أن المسلسل تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء ثلاثة، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.









وفي سياق متصل قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.









واضافت "كمال"، أن الإدراة عملت على تقدم دا الترفيهية للطلاب لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من ازمة كورونا، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من قبل الإدارة للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.









وكانت قد أوضحت أن الوزارة تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.









وأشارت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه يتم الاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.



