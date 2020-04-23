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زيادة في الإنترنت.. اتصالات مصر تعلن أخبارا سارة لعملائها بحلول رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:15 م
الانترنت
الانترنت
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البهي عمرو

قال المهندس أحمد يحيي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر، إنه تم إطلاق منصة اتصالات لمشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية والأعمال الرمضانية.


وأضاف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن المواطن فى الماضى كان يحتاج لـ خط أرضى وخدمة الاشتراك فى الإنترنت لكى يستطيع الحصول على نت منزلى لمشاهدة القنوات و الأفلام و المسلسلات.


وأشار الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر، إلى أن شركة الاتصالات سعت لعمل خدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية وأوضح أن الخدمة التى أطلقت اليوم يتم البناء فيها منذ عام ونصف وتم الانطلاق اليوم، وأكد أن هذه الخدمة تخدم المشاهدين، ولكن فكرة إطلاق منصة رقمية بدأت منذ ثلاث سنوات لتقديم خدمة مميزة لعملائنا.


وأكد أحمد يحيي أن هناك أكثر من 120 قناة متاحة لـ عملاء ونسعى لتقديم خدمة مميزة للعملاء وتعاونا مع شركة "رؤية الإمارات"، وكشف أن المواطن يستطيع تنزيل التطبيق على جميع الموبايلات وسيتم تطبيقه على التليفزيونات نهاية شهر 4 الحالى.


وكشف أحمد يحيي أن الشركة تعطى المشاهدين خدمة مجانية لمدة شهر، وبعد ذلك يستطيع المواطن الاشتراك شهريًا أو يوميًا بعد الشهر المجانى وكل مواطن يحق له الاختيار.


وأعلن أحمد يحيي أن هناك هدية للعملاء اتصالات، مشيرا إلى أن هناك زيادة مجانية فى سرعة النت اليوم وذلك بحلول شهر رمضان.

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