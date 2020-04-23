خبير اقتصادي: الدولة ذللت كافة العقبات أمام المستثمرين في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الدولة المصرية أكدت في عدة رسائل حرصها على العامل المصري، والمستثمرين المحلي والأجنبي، متابعًا: "الدولة أكدت للمستثمرين أنها واقفة معهم ومش هترميهم أو تتركهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا لوحدهم".









وأوضح "سعيد"، في لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن هدف لجنة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء هو حل كافة المشكلات التي تُحيط بمصر، حيث كان التوجه في الحفاظ على المنشآت الإنتاجية وعلى الإنتاج، وكيفية العمل في ظل وجود مخاطر عالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، لأنه ترتب على ذلك أن المصنع سيجب عليه توفير ضمانات صحية أكبر للعاملين، ما نتج عنه زيادة التكاليف.









وأضاف أن الدولة قدمت حلولًا للمصانع منها تخفيض سعر الغاز والكهرباء وتأجيل سداد أقساط القروض لستة أشهر، هذه الحلول تأكيد على أن الدولة تحمي مصالح المستثمرين، ورسالة طمأنة وتسويق كبيرة بعد انتهاء الأزمة قريبًا.









وأشار إلى أن الدولة تُعطي رسالة للعالم بأن مصر تتعاون مع أي مستثمر محلي أو أجنبي، وتقوم بحمايته ضد المخاطر من أجل تطوير استثماره، موضحًا أن فيروس كورونا تأثيره سيكون إيجابيًا على الدولة التي أعطت رسائل طمأنة كافية لجذب الاستثمارات الخارجية.