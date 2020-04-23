الإنتر يحصن نفسه من ريال مدريد وبرشلونة بهذه الطريقة

يسعى نادي ريال مدريد، بجانب خصمه برشلونة، إلى الحصول على خدمات أحد نجوم إنتر ميلان، وسط منافسة من باريس سان جيرمان، بحسب تقرير صحفي فرنسي.





كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الناديين الملكي والكاتالوني، معجبان للغاية بما يقدمه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر، خاصة أنه قادر فنيًا، على استكمال القطعة الناقصة في خط الوسط لدى قطبي إسبانيا.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية اليوم الخميس، أن إنتر ميلان ينوي الحفاظ على خدمات نجمه الكراوتي، إذ يعد ركيزة أساسية في حسابات المدير الفني أنطونيو كونتي.





الصحيفة ذكرت أن إدارة النادي الإيطالي قررت منح اللاعب مليون يورو إضافية في راتبه السنوي، حتى يقتنع بالبقاء، ويبعد الريال والبرسا عنه.





ويعاني الريال، ومثله البرسا، من تقدم نجومهما في خط الوسط، في العمر، في إشارة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، في نادي العاصمة، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والإسباني سيرجيو بوسكيتس، والتشيلي أرتورو فيدال، في نادي الإقليم.