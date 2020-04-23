AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتر يحصن نفسه من ريال مدريد وبرشلونة بهذه الطريقة

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يسعى نادي ريال مدريد، بجانب خصمه برشلونة، إلى الحصول على خدمات أحد نجوم إنتر ميلان، وسط منافسة من باريس سان جيرمان، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الناديين الملكي والكاتالوني، معجبان للغاية بما يقدمه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر، خاصة أنه قادر فنيًا، على استكمال القطعة الناقصة في خط الوسط لدى قطبي إسبانيا.
 
وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية اليوم الخميس، أن إنتر ميلان ينوي الحفاظ على خدمات نجمه الكراوتي، إذ يعد ركيزة أساسية في حسابات المدير الفني أنطونيو كونتي. 

الصحيفة ذكرت أن إدارة النادي الإيطالي قررت منح اللاعب مليون يورو إضافية في راتبه السنوي، حتى يقتنع بالبقاء، ويبعد الريال والبرسا عنه. 

ويعاني الريال، ومثله البرسا، من تقدم نجومهما في خط الوسط، في العمر، في إشارة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، في نادي العاصمة، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والإسباني سيرجيو بوسكيتس، والتشيلي أرتورو فيدال، في نادي الإقليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع الصدارة .. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

إنتر ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

برشلونة يتجاهل كورونا ويضع خطته الصيفية

من أجل عيون نيمار .. برشلونة سيضحي بهؤلاء اللاعبين

برشلونة يمنع نجم الفريق من الرحيل

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد المترو بعد تعديل ساعات الحظر في رمضان

بسبب كوب قهوة.. أم تعاقب نجلها بـ مقلب مرعب كاد يصيبه بسكتة قلبية

الفورمال الأسود.. زوجة ابن ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تامر أمين يوجه رسالة مهمة لمرضي السكر والضغط

بعد طلاق وسخرية وانتقادات.. أول صورة لـ علي ربيع برفقة زوجته وابنتهما

ميدو يكشف عن اسم أفضل مهاجم في الكرة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تهنئ جمهورها بهذه الإطلالة

ولا عندها 20 سنة.. شيريهان تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية