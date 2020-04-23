إبراهيم رضوان يكتب : الرجولة مواقف !

محمد مصيلحي، أكبر من كونه رئيس ناد شعبي ، وأكبر من كونه رجل أعمال ناجحا، إنه ببساطة مجموعة إنسان ، إنه مدرسة تمشي على قدمين.









محمد مصيلحي ، هو واحد من أهم رجال الاعمال الوطنيين الذين يحظون بمكانة اجتماعية مرموقة ، ويلتف حوله سكان عروس البحر المتوسط الاسكندرية ، يعشقه الكثيرون لصدقه وشفافيته فإنجازاته المجتمعية والاقتصادية والرياضية فى المحافظة تشهد له .









محمد مصيلحي ، "اللون الأخضر" يسري في عروقه ، لون الإتحاد السكندري ، أو " سيد البلد " كما يطلقون عليه ، عشقه الأول والأخير ، يترك رئاسة النادي أحيانا فينهار ويهتز، ثم يعود اليه تحت الحاح الجماهير فيصعد به الي عنان السماء ..









محمد مصيلحي ، سألته ذات يوم لماذا لا تتولى رئاسة اتحاد كرة القدم ، أو حتى تتولى محافظة الإسكندرية فقال لي :" وهل أحتاج الي مزيد من الشهرة" أو حب الناس ؟..









محمد مصيلحي ، تتعدى اهتماماته الرياضية اهتمامات أخرى ، فعندما تطلبه في مساعدة محتاج تجده ، وعندما تطلبه في استشارة تجده ، وعندما تطلبه في فزعة من الفزعات يسبقك اليها .. وعندما تطلبه على الهاتف للدردشة العادية لا يهملك ..









محمد مصيلحي ، مواهبه لا تقتصر على البيزنس والتجارة فقط فهو رياضي يمارس الرياضة بصفة مستمرة وهو من عشاق كرة السلة التى كان يمارسها بالنادى في بداية حياته.









محمد مصيلحي هو "جنتلمان" الرياضة السكندرية ، عصامي من البداية ، صعد الى النجاح بخطوات ثابته ومتأنيه ، كان يعمل منذ صغره مع والده فى شركته الخاصة ، وأخذ يعمل بجد واجتهاد الى أن أصبحت الشركة من أكبر الشركات الملاحية.









عندما سرقت جماعة الإخوان "الإرهابية" الوطن ، كان له موقف ثابت ، أن مصر للمصريين ، يحميها الجيش ، وليست لجماعة تكفر بالوطن ، وكان له صولات وجولات .. عندما طلب الوطن من رجال الأعمال المساعدة في صندوق "تحيا مصر" ، كان أول المبادرين ، وشعاره الدائم لقد اغتنينا من هنا ، وهذا حق البلد علينا .. عندما تضرر الناس في أقواتهم بفعل جائحة " كورونا " ، كان أول المبادرين بمد وصلات الخير لمساعدة المحتاجين ..



