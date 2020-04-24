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فنجان الجبنة .. المشروب الرسمي لأهالي الجنوب في رمضان وتناولها من الأمور المقدسة في ثقافتهم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
فنجان وإناء مصنوع من الفخار وبن وحبهان وزنجبيل هي مكونات أهم مشروب لأبناء حلايب وشلاتين خصوصًا في شهر رمضان حيث يعتبر جنوب البحر الأحمر وبالتحديد مدينتى حلايب وشلاتين  من أهم الثقافات الموجودة في مصر، حيث تتمسك القبائل هناك بالعادات والتقاليد ويحظى مشروب "الجبنة" اللي بيتميزوا بيه بأهمية ومكانة خاصة وتظهر تلك الأهمية فى شهر رمضان .

يقول الشيخ محمد انه بعد الافطار والسحور لابد من مشروب الجبنه يتم تجهيزه من خلال عملية التحميص اليدوى للبن الأخضر، عن طريق قليه داخل إناء مصنوع من الفخار يسمى آلة صنع (الجبنة) حتى يتحول لون البن الأحمر إلى بنى غامق وتستغرق عملية التحميص ٣ دقائق، وأثناءها يضاف إلى البن قليل من حبات القرنفل أو الحبهان أو الزنجبيل، حسب النكهة التى يطلبها الضيف، وبعد التجهيز يضاف إلى (الجبنة) قليل من السكر ثم يقدم المشروب داخل فناجين صغيرة مصنوعة من الخزف.

 محمد زين احد مشايخ الشلاتين يؤكد أن الفرد الواحد قد يتناول أكثر من 40 فنجانًا من الجبنة في السهرة، واذا كان هناك ضيف فلا يحق له أن يترك أي بواقي للقهوة داخل الفنجان، لأن ذلك يعتبر إهانه للمضيف وعلى الأقل لا بد أن يشرب أكثر من 3 فناجين، وإذا لم يقم بهز الفنجان عقب الفراغ من الشراب فهذه دليل على أنه لا يريد مزيدًا من الجبنة، وإذا كان هناك ضيف لا قبول في وجوده لا نقدم له هذا المشروب تعبيرًا عن اعتراضهم على وجوده.
فنجان الجبنة .. المشروب الرسمي لأهالي الجنوب في رمضان وتناولها من الأمور المقدسة في ثقافتهم
فنجان الجبنة .. المشروب الرسمي لأهالي الجنوب في رمضان وتناولها من الأمور المقدسة في ثقافتهم
فنجان الجبنة .. المشروب الرسمي لأهالي الجنوب في رمضان وتناولها من الأمور المقدسة في ثقافتهم
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