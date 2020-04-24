بني سويف تستعد لـ شهر رمضان.. رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية.. توفير السلع الأساسية للمواطنين.. وتوزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على القرى الأكثر احتياجا

محافظ بنى سويف:

إقامة 6 معارض أهلا رمضان لبيع الخضر والفاكهة

تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار

منع إقامة موائد إفطار الصائمين في إطار قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف









أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، ورفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين. أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمناقشة الموقف التنفيذي لتوجيهات وتكليفات الحكومة في القطاعات والمجالات الحيوية وملفات التعديات والنظافة والإشغالات والإعلانات العشوائية، ومراجعة الاستعدادات النهائية وخطة عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال الشهر الكريم في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على أنه سيتابع تنفيذ الجدول الميداني للمتابعة على كافة المستويات التنفيذية وماينتج عنها من إجراءات عاجلة وتقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء المجالس القروية مرورا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري القطاعات المعنية خاصة مديرية التموين وصولا إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة ثم يتم رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد انتهاءً بالمحافظ للوقوف على المستجدات أولا بأول في هذا الشأن.





وناقش غنيم ما تم تنفيذه من توجيهات في قطاع التموين خاصة في مجال توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور من خلال زيادة المعروض منها وملف معارض أهلا رمضان، حيث أوضح المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين أنه تم إقامة 6 معارض أهلا رمضان لبيع الخضر والفاكهة (معرض بميدان المديرية بمدينة بني سويف ، ومعرض بشارع الشباب بمدينة ببا، ومعرض بطريق سمسطا – الشنطور، ومعرض بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، ومعرض بجوار مجلس مدينة اهناسيا، ومعرض النادي الرياضي بمركز ناصر)، مشيرا إلى أن عدد كبير من السوبر ماركت والهايبر ماركت تشارك فى المعرض.





وأوضح المحافظ أن الخطة تشمل كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التنسيق الكامل بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتفعيل دور الرقابة التجارية على محلات بيع السلع، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، إضافة إلى التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم.





وأكد غنيم أنه سيتم متابعة المواد البترولية أولا بأول من خلال الإشراف على محطات التعبئة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات وتوزيع الكميات الواردة منها في جميع المحطات، فيما سيتم تعديل مواعيد توريد القمح لتصبح من 9 صباحا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال أيام الشهر الفضيل.





ووجه محافظ بني سويف بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار والتأكد من انتظام العمل بالمخابز ومتابعة وفرة اسطوانات البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة الأسعار بها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد على توافر الأرصدة بالكميات الكافية مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة للمخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.





وأشار المحافظ أنه تقرر منع إقامة موائد إفطار الصائمين في إطار قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع إقامة موائد الإفطار الجماعية سواء التابعة للمساجد أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة الحد من التجمعات حرصا على سلامة المواطنين.





ومن جانبها، أكدت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، أنه سيتم توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على بعض الأسر بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص طن لحوم لهذا الغرض ويتم طهي الإفطار بمطابخ مديرية التضامن، مشيرة إلى حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.