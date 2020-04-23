فيها حاجة حلوة .. مبادرات لتوصيل الجيش الأبيض بالمجان بالقليوبية

" الخير جوانا .. ومصر هتفضل بخير " هذه العبارة جسدها عدد من السائقين فى عدد من مدن محافظة القليوبية لتوصيل الأطباء والممرضين والعمال والمرضى مجانا من وإلى المستشفيات والعيادات داخل مدن بنها وشبرا الخيمة تقديرا لدورهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السائق الذي يدعى "مسعد" ويسكن في منطقة الزراعة إنه أطلق المبادرة منذ ظهور فيروس كورونا لرد بعض من الجميل للأطقم الطبية والتمريضية ومساعدة المرضى وتخفيف المعاناة والعبء عنهم.

واضاف أنه مستمر فى المبادرة حتى القضاء على فيروس كورونا نهائيا وأنه يعمل بسيارته على مدار اليوم حتى بداية الحظر مشيرا إلى أنه كتب رقم هاتفه المحمول على سيارته.

وأوضح مسعد الذي يلقبه زملاؤه بأبو كريم أن آخر توصيلة له كانت لمريض من أمام مستشفى بنها التعليمي إلى منطقة عزبة السوق أمس قبيل بدء موعد الحظر.

وأشار إلى أنه لا يتوانى عن مساعدة المحتاجين لوجه الله عز وجل وأن الفكرة جاءته مع ظهور فيروس كورونا وملاحظته لمجهود الجيش الأبيض وتزامن ذلك مع قدوم شهري شعبان ورمضان حيث يكثر فيهما العمل الصالح فقرر تخصيص جزء من وقته لتوصيل الأطقم الطبية و المرضى إلى المستشفيات داخل مدينة بنها لتكون صدقة جارية له ولأسرته.

ونفس المبادرة اطلقها أحد سائقى التكاتك لنقل التمريض والعاملين بالمستشفيات من والى محل سكنهم مجانا وذلك تقديرا لدورهم الوطنى فى علاج المصابين من فيروس كرورنا

ولاقت المبادرة ترحيبا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي واكد الجميع تشجيعه للمبادرة والإعلان عنها لتوصيل الاطقم الطبية مجانا داخل المدينة.