AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: العامل غير المؤمن عليه له حقوق لدى صاحب المنشأة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن العامل المصري والعمالة اليومية ليست الطرف الضعيف في الشركات، ولا يستطيع أصحاب العمل أن يقوموا بتسريح العمال لأن هناك قانون عمل يحميهم سواء كان المؤمن عليهم أو غير ذلك.


وقال "سعيد"، في لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، إن قانون العمل يُعطي ضمانات للعامل في حالة الفصل التعسفي، ولا يستطيع صاحب العمل فصل أي عامل حتى إذا لم يكن يعمل بعقد أو لديه تأمينات اجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك نصًا في قانون العمل أكد أنه من حق العامل المفصول إثبات حقيقة العمل بشهادة زملائه أو بكشف حساب بنكي عن الراتب الذي يتقاضاه.


وأضاف أنه في هذه الحالة حينما يلجأ العامل لمكتب العمل للإبلاغ عن فصله تعسفيًا ترفع قضية في المحكمة للنظر في القضية، وأما بشأن العمالة المسجلة ولديها تأمينات اجتماعية، بعض هؤلاء العمال يتقاضون رواتب 3000 جنيه ومقيد في التأمينات راتبه 500 جنيه، هذا العامل في حين فصله تعسفيا يستطيع رفع قضية على الشركة باللجوء لمكتب العمل، وسيحصل على تعويض بدخله الحقيقي.


وشدد خبير التشريعات الاقتصادية، على أن العامل ليس الطرف الضعيف في الشركة، وقانون العمل المصري يحميه ولا يتركه هباءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قدم مجلس النواب للعمالة غير المنتظمة قبل الكورونا؟.. إقرار أول مظلة تأمينية لهم برؤية متطورة وفعالة للحصول علي معاش بعد بلوغ سن الشيخوخة.. والتوافق علي صندوق الحماية والتشغيل

نقابة القطاع الخاص لـ ساويرس: الدستور والقانون يحمينا من تصريحاتك الطبقية

ترشيحاتنا

تامر أمين يعلن موعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا

مفاجأة.. سد النهضة معرض للانهيار

وفاة المخرجة غادة أبو حساب بعد صراع مع المرض

أخبار الزمالك.. ميدو : أنا رئيس النادي القادم .. ومفاجآت بشأن عمر جابر .. وحقيقة أزمة كارتيرون

سد النهضة وكورونا.. أهم قضايا ناقشها سامح شكري ونظيره الأمريكي في اتصال هاتفي

أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة مطرزة.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة