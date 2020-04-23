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اتهمه بالخيانة والعمالة لتركيا.. الجيش الليبي: المجلس الرئاسى سبب تدهور الأوضاع

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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أسامة علي

اتهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، المجلس الرئاسى بالخيانة العظمى بسبب دعوته الاستعمار التركي لاحتلال ليبيا وحماية ميليشيات الإرهاب، محملا قائده مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بسبب ممارساته الفاسدة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز نقلا عن المشير خليفة حفتر.

ودعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الشعب الليبي إلى إسقاط المجلس الرئاسي، كما دعا الشعب الليبي إلى تفويض المؤسسة التي يراها لعبور هذه المرحلة.

وأكد قائد الجيش الوطني الليبيى،أن الجيش يكون الضامن لما يقرره الشعب الليبي.


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