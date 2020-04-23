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فن

رامز جلال أم عادل إمام.. من يربح صراع السادسة والنصف؟

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:10 م
عادل امام ورامز جلال
عادل امام ورامز جلال
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محمد نحلة
صراع كبير يدور بين الاعمال المتنافسة في موسم رمضان كل عام خاصة في وقت المغرب،  الذي يكون اعلى نسبة مشاهدة للقنوات، ويحاول الجميع ان يغرض افضل منتجاته في هذا الوقت، فمن العمل الذي سيفوز بمشاهدات الجمهور في هذا الوقت؟.

تعرض قناة dmc مسلسلاتها على النحو التالى "فلانتينو" يعرض الساعة 6.30 مساء والذى يقوم ببطولته عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.  

بينما تعرض قناة الحياة خمسة اعمال ولعل من ابرزها مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6.30 مساء والذى تقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 

بينما تعرض قناة on خمسة اعمال ايضا حيث تبدأ اولى عروضها بمسلسل "عمرو دياب" الساعة 6.30 مساء. 

كما يعرض برنامج رامز مجنون رسمي على قناة ام بي سي مصر.

وعلى قناة cbc  يعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني.
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