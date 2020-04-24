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مرأة

قبل الصوم.. المبادئ العشرة للتغذية الصحية في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قدم الدكتور أسامة حمدي استشاري الباطنة قبل الصيام المبادئ العشرة للتغذية الصحية في رمضان.

١ـ قسم السعرات الحرارية للطعام اليومي بين الإفطار والسحور مع وجبة صغيرة snack بينهما.

٢ـ نسبة النشويات لا تتعدي ٤٠-٤٥٪ من مجموع السعرات الحرارية.

٣ـ استخدم نظام الطبق الرمضاني والذي سيتم ذكره لاحقا لتحديد كميات الطعام في وجبة الإفطار.

٤ـ تجنب الحلويات المحتوية علي كميات عالية من السكر بعد الإفطار. 

٥ـ أكثر من تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة والخضراوات المطبوخة.

٦ـ اشرب كميات كبيرة من الماء وليس العصائر بين الإفطار والسحور فالجسم يحتاج إلي ٦-٨ أكواب كبيرة من الماء.

٧ـ لا تتناول السحور مبكرًا وحاول تأخيره قدر المستطاع حتي لا تشعر بالجوع مبكرًا.

٨ـ يجب أن يحتوي السحور علي كمية كافية من البروتينات والدهون مع الإقلال من النشويات حتي يستمر معدل السكر في المستوي العادي لأطول فترة.

٩ـ يجب أن يبدأ الإفطار بالماء بمعدل كوب او اثنين للتعويض السريع للجفاف مع ١ـ٢ تمرة للرفع المتوسط للسكر في الدم وتعويض نسبة البوتاسيوم المفقودة والتي يحتاجها الجسم.  قم بصلاة المغرب قبل تناول الطعام او انتظر ١٥-٣٠ دقيقة قبل تناول الطعام.
 
١٠ـ إذا تناولت وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور فيفضل ان تكون حبة واحدة من الفاكهة الطازجة او بعض الخضراوات الطازجة كالجزر او الخيار او بعض المكسرات مما لا يزيد عما يمكن إغلاق الكف عليه.
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