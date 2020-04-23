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توك شو

سيدة تقبل أحمد رزق على الهواء.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:15 م
سيدة تقبل أحمد رزق
سيدة تقبل أحمد رزق على الهواء
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البهي عمرو
تعرض الفنان أحمد رزق، لموقف محرج على الهواء خلال استضافته من قبل الفنانة فيفي عبده في حلقة اليوم ببرنامج "خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقامت احدى السيدات مع فيفي عبده تعمل "خادمة" بتقبيل أحمد رزق من فمه على الهواء.

وتعرض "أحمد رزق"، لمقالب فيفي عبده طوال الحلقة، وبدأ المقلب بصوت فرقعة داخل منزل فيفي عبده ما أدى إلى توتر أحمد رزق، وقيامه لمعرفة سبب الأصوات الغريبة.

وادعى أحد العاملين مع فيفي عبده تعرضها للإغماء وسط حالة ذهول من الفنان أحمد رزق.

وقامت فيفي عبدة بإلقاء الملح على أحمد رزق.

واضطرت فيفي عبده إلى إنهاء المقلب، بعد أن انفعل أحمد رزق وأصيب بحالة ذهول وصمت لحظة ثم قال "إوعي بقى".
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