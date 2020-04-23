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برلمان

برلماني يطلق مبادرة لمساعدة غير القادرين ومتضرري كورونا خلال رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
دشن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، حملة لتوزيع السلع الغذائية والأساسية على المواطنين غير القادرين بالمجان، تحت عنوان «بنكمل بعض»، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تساهم في مساندة ودعم القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية الفئات غير القادرة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.


وأضاف «وطني»، في بيان له، اليوم الخميس، أن المبادرة مستمرة فى عملها طيلة شهر رمضان سواء بتوزيع السلع الاساسية، أو بتوفير الوجبات الغذائية إلى المحتاجين بدلًا من إقامة موائد الرحمن للحفاظ علي سلامة المواطنين وتنفيذًا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مجابهة جائحة فيروس كورونا.


وتابع، «أوجه الخير كثيرة ومن كان يعتزم إقامة مائدة رحمن للحصول على الثواب، هناك فرص عظيمة ايضًا تتمثل في توصيل الوجبات والسلع الغذائية لغير القادرين».


وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا فى الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.


وأكد، أن المصريين يقفون صفًا واحدًا وقت الشدائد، وهناك العديد من المواقف التي مرت على المصريين وأثبتت أن المصريين لن يستطيع أحد أن ينال منها، مناشدًا المواطنين تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة فقط لحماية أنفسهم والجميع.
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