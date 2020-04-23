نصيحة الابراج.. هلال رمضان يطالبنا بمضاعفة الحذر

قالت عالمة الابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان يوم الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ اول يوم لهلال رمضان في تمام الساعة ٤:٢٨ الفجر بتوقيت القاهرة (٢:٢٨ ص. بتوقيت جرينتش) عند درجة ٣ و٢٤ دقيقة من برج الثور وقد ينبئ بتغيير غير متوقع وذلك نتيجة لاقترانه بكوكب أورانوس في الثور.
- يأتي الهلال أيضا معاكسا معه زحل، ويصبح من الصعب التعامل مع المتغيرات والمستجدات وقد يتسبب ذلك في زيادة المعاناة والألم ونشر طاقة عنف وانفعال.
- من المهم في هذا الوقت أن نكون أكثر استعدادا لتحمل المسئولية وأن نكون أكثر صبرا وحرصا ويطالبنا الفلك بمضاعفة الحذر وعدم المغامرة كي نحمي أنفسنا وأحبابنا من أي ألم أو مرض، تأثيره على كل برج مكتوب في حظك اليوم ليوم الخميس ٢٣ أبريل