أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

قال الإعلامي احمد موسى، إن اليوم ظهرت رؤية جديدة وخارطة طريق التعامل مع فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة؛ مثنيا على أداء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاء الذي يقود الأزمة بمنتهي الاحترافية.





واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « مدبولي النهاردة في المؤتمر قال شرح وافي في الأول ثم دخل على القرارات الجديدة، وهناك إشادات دولية بتعامل الحكومة مع فيروس كورونا»؛ منوها أن أننا في طريقنا أن يعود الأمر كما كان ولكن بالاجراءات الاحترازية.





وتابع موسى: «عيد الفطر غالبا هيكون عادي زي كل سنة بس هنضيف شوية ضوابط؛ العالم كله هيعمل كده، وميركل نفسها قالت زي الدكتور مصطفي مدبولي بالضبط».





واستطرد موسى، أن الوفيات في أمريكا تقترب من أرقام مرعبة بفيروس كورونا؛ ولكن الوضع لا يحتمل التأخر والخروج للعمل.





وأشار موسى، أن بعض الدول بدأت في أن تعود الحياة الي طبيعتها مرة أخرى؛ منوها بأن لغة العالم تغيرت بعد ازمة كورونا.