AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:21 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي احمد موسى، إن اليوم ظهرت رؤية جديدة وخارطة طريق التعامل مع فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة؛ مثنيا على أداء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاء الذي يقود الأزمة بمنتهي الاحترافية. 

واضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « مدبولي النهاردة في المؤتمر قال شرح وافي في الأول ثم دخل على القرارات الجديدة، وهناك إشادات دولية بتعامل الحكومة مع فيروس كورونا»؛ منوها أن أننا في طريقنا أن يعود الأمر كما كان ولكن بالاجراءات الاحترازية.

وتابع موسى: «عيد الفطر غالبا هيكون عادي زي كل سنة بس هنضيف شوية ضوابط؛ العالم كله هيعمل كده، وميركل نفسها قالت زي الدكتور مصطفي مدبولي بالضبط».

واستطرد موسى، أن الوفيات في أمريكا تقترب من أرقام مرعبة بفيروس كورونا؛ ولكن الوضع لا يحتمل التأخر والخروج للعمل.

وأشار موسى، أن بعض الدول بدأت في أن تعود الحياة الي طبيعتها مرة أخرى؛ منوها بأن لغة العالم تغيرت بعد ازمة كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى للمصريين: «جمعة سبت حد اتنين» إجازة اقعدوا في بيوتكم

قرار حظر جديد .. أحمد موسى يكشف معلومات مهمة .. فيديو

مجلس الوزراء: نتوقع زيادة أعداد المصابين.. وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد العيد.. فيديو

رئيس الوزراء: حظر التجول الجزئي يبدأ من 9 مساء

رئيس الوزراء: فتح جزئى للمحاكم بداية من الأسبوع القادم.. فيديو

مجلس الوزراء: الحياة ستعود لطبيعتها مرة أخرى بحلول عيد الفطر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

اتهمه بالخيانة والعمالة لتركيا.. الجيش الليبي: المجلس الرئاسى سبب تدهور الأوضاع

حفتر يدعو الشعب الليبي لإسقاط المجلس الرئاسي.. فيديو

أخبار الزمالك.. ميدو : أنا رئيس النادي القادم .. ومفاجآت بشأن عمر جابر .. وحقيقة أزمة كارتيرون

رئيس الوزراء: فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا

سيدة تقبل أحمد رزق على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة مطرزة.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة