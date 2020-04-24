طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للنواب أمام البرلمان.. نائبة تطالب وزارة التعليم بالإعلان عن إجراءاتها لحماية طلاب الثانوية العامة .. وبرلماني يقترح تدريس الأعمال الشعرية الوطنية للأبنودي

تحرك عاجل من البرلمان بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

فى ذكرى وفاته الخامسة..طلب برلماني بتدريس أعمال الأبنودي في الثانوية العامة

طلب إحاطة لاستكمال مشروعات الصرف الصحى فى مركز طامية بالفيوم









تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن مجموعة من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها .









فى البداية تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء إجراء الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة خصوصا امام المدارس وأثناء دخول وخروج الطلاب.

وأشارت عبد العزيز فى بيان صحفى لها، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس السنوات الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لإجراء تلك الامتحانات لا سيما وأن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، والإعلان عن ذلك لطمأنتهم وأولياء أمورهم.

وأوضحت أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور اصابات او انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن فى فناء المدارس وأمامها، لا سيما وأن أولياء الأمور والطلبة يتجمعون أمام المدارس.

ولفتت إلى أن هناك حتمية لإعلان الوزارة عن الإجراءات الاحترازية لطمأنة الجميع فجزء كبير من تركيز الطالب حالته النفسيه خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتأجيل او ايجاد بديل.

وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا يتم الاستعانة بمراكز الشباب كلجان بحيث تقل الإعداد فى المدارس؟.





وتقدم النائب عبد الحميد كمال، بطلب الي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باقتراح برغبة من اجل تدريس الاعمال الشعرية الوطنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الابنودي، فى المرحلة الثانوية والابتدائية.





وأكد النائب فى طلبه ، على أهمية وضع أعمال الشاعر عبد الرحمن الابنودي الوطنية وسيرته الذاتية فى كتاب " ايامي الحلوة" ضمن منهج دراسة الشعر الحديث ليشمل طلاب المرحلة النهائية للتعليم الاساسي والثانوي العام أيهما أفضل لابناءنا من اجل تنمية وتعزيز ورفع الانتماء الوطني من خلال دراسته وفهم القصائد الوطنية التى عبر فيها الشاعر عن معارك الوطن منذ بناء السد العالي " ديوان حراجي القط " الستينات ومواجهة هزيمة 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف ونصر اكتوبر العظيم .. الى اشعاره اثناء ثورتي يناير ويونية ضد القوي الظلامية والارهاب .. حتي وفاته فى 21 ابريل 2015 ونحن نحتفل بذكراه الخامسة لرحيله".





وأضاف النائب، أن تدريس الاشعار الوطنية للشاعر الابنودي يعتبر إضافة وإسهام لجيل من ابداع الأدباء والشعراء المتميزين .. امتداد للشاعر بيرم التونسي .. وشيخ الشعراء فؤاد حداد .. صلاح جاهين .. سيد حجاب وغيرهم امثال الشاعر الكابتن غزالي بالسويس وحتي تظل اعمال الابنودي خالدة مثل قصائده " موال النهار " – المسيح – يا بلدنا لا تنامي – ابنك بيقولك يا بطل – احلف بسمها وترابها – من قلب المواكب – يا بيوت السويس يا بيوت مدنتي .. وكلها فى دواويين مختلفة.





وتابع النائب " أطالب الدكتور وزير التربية والتعليم باهمية الاستجابة لمقترحي بدراسة أعمال الابنودي وحتي لا يقتصر الشعر لطلابنا على الشعر الجاهلي .. أو القديم فقط .. خصوصًا وأن الادب الحديث يتوائم مع ما يشهد العالم من متغيرات خصوصًا بعد الثورة العلمية الثانية .. ومع تطوير المجتمعات فى العالم خصوصا ما بعد جائحة كورونا .





واختتم النائب " الدكتور رئيس المجلس إعمالًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس برجاء احالة الموضوع الى لجنة المقترحات للاهمية ".





وقال النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستكمال مشروعات الصرف الصحى فى مركز طامية بمحافظة الفيوم.





وأشار أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لإنهاء مشاكل الصرف الصحى فى محافظة الفيوم ، مؤكدا ان مركز طامية سيكون له نسبة كبيرة من هذه المبالغ المالية.





كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن بعض القرى المحيطة بمركز طامية بمحافظة الفيوم ليس بها خدمات للصرف الصحى مثل فانوس ومنشية الجمال والروضة وكفر محفوظ ، حيث تبلغ 10 وحدات محلية.





وتابع : كانت هناك مشروعات للصرف الصحى منذ عام 2009 إلا انها توقف تنفيذها منذ عام 2011 فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير ، إلا أن الأوضاع بدأت تتحسن فى عام 2013 فى عهد الرئيس السيسى من حيث تطوير البنية التحتية فى محافظة الفيوم من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة.