داعية: رمضان شهر القرآن فاجعلوا بيوتكم مملوءة به.. فيديو

قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن شهر رمضان فرصة للتجمع حول القرآن الكريم، كما كان يفعل علماء المسلمين، بتعلم وتلاوة القرآن، وترك أعمالهم ومصالحهم من أجل هذا.





وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه الوحى ليتدارس معه القرآن، ويفهمه، فلابد علينا أن نستفاد ببركة القرآن فى هذا الشهر الفضيل".







