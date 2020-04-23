اعتماد الحكم الدولي إبراهيم نورالدين عضوا بإدارة النشاط الرياضي والاجتماعي بقطاع البترول

اعتمد الدكتور أشرف البيجرمى وكيل الوزارة ومديرمديرية الشباب والرياضة مفوضا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرار المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول المفوض من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضم الحكم الدولى إبراهيم نورالدين المصنف رقم واحد بالقائمة الدولية المصرية المعتمدة من الفيفا 2020 الذي يعمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة والحكومية بالهيئة المصرية العامة للبترول عضوا بمجلس إدارة لجنة النشاط الرياضي والاجتماعى للعاملين بقطاع البترول والمكلف بها رئيسا لجهاز الرياضة ومدير الشؤون الفنية للمكتب التنفيذي للجنة.





جاء ذلك بناء على القرار الرسمي الصادر من المحاسب هشام محمد نور رئيس مجلس ادارة شركة موبكو لتصنيع الأسمدة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الرئيسية للنشاط الرياضى والاجتماعى للعاملين بقطاع البترول الذي يشرف ويتابع جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية التى تشترك فيها الفرق الرياضية البترولية فى كافه المسابقات سوء بالدورى الداخلى للقطاع او الدورى العام للشركات وكذلك الأنشطة الاجتماعية كالرحلات والمصايف والحفلات وخلافه للعاملين بالقطاع وأسرهم.





وجاء اختيار الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعد فحص السيرة الذاتية لمجموعة من الرياضين الدوليين العاملين بالقطاع لمشاركتهم فى تنفيذ دراسة اللجنة التى تمت من خلال إدارة المشروعات بالقوات المسلحة المصرية التى جني ثمارها سريعا بزيادة البنية الأساسية الرياضية لقطاع البترول بصفة خاصة و للدولة المصرية بصفة عامة.





ويرجع ذلك النجاح لرئيس اللجنة فى التفكير الجيد من بداية توليه المسؤولية بإعداد دراسة لمعادلة صعبة هادفة و بناء على تنفيذ تعليمات طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بترشيد الإنفاق وتحقيق مطلبات العاملين واسرهم فى نفس الوقت والعمل على توفير موارد مالية لأندية الشركات البترولية وأيضا لحسن الاختيار والتوظيف الجيد لمعاونية للإشراف على تطوير البنية الأساسية الرياضية للقطاع وزيادة الملاعب الرياضية والصالات مغطاة وحمامات السباحة وصالات الجيم فى كافة المحافظات المتواجد بها مواقع العمل حتى تغطي كل المسابقات التى تنظمها اللجنه دون ايجار ملاعب وصالات من قطاعات أخرى.





الأمر الذي حقق المعادلة الصعبة وتخطي الترشيد بإيقاف الصرف نهائيا وزاد من الموارد المالية لأندية شركات القطاع البترولى التى نفذ فدبها الأعمال وأصبحت خلالها الملاعب متنفسا دائما لمزاولة كافة الأنشطة الرياضية لشباب وشابات مصر وإقامة الأكاديميات لأبناء العاملين لمساعدتهم على تفريغ طاقتهم ب شكل علمى وتربوي واخلاقى وايضا لتستخدمها الدولة فى مباريات الدوريات العامة والبطولات الكبري التى تنظمها مصر.





ويأتي اختيار الحكم الدولى إبراهيم نورالدين فى إطار الفكر السائد داخل الهيئة العامة للبترول وانتهاجا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليماته لأجهزة الدولة فى خلق كوادر شابة لديها القدرة على تولى مناصب قيادية فى المستقبل يتم ضمهم للقادة الحالين بكافة المجالات ويشاركوهم فى اتخاذ القرارات وتنفيذها والإشراف تحت متابعتهم لاكتساب الخبرات وتواصل الأجيال وحفظ آليات وطرق العمل الصحيحة وإتاحة الفرصة لأجيال جديدة قادمة تؤهل بشكل علمى وممنهج ومدروس.



