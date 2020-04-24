فيديوجراف.. رسائل شيخ الأزهر للمسملين خلال شهر رمضان

وجه أحمد الطيب شيخ الأزهر رسائل بمناسبة حلول شهر رمضان مؤكدا أن استقبال رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ.
فيديو جراف.. صيغة الأذان خلال شهر
رمضان
فيديوجراف | فوائد الصيام لجسم الإنسان
وطالب أحمد الطيب شيخ الأزهر من جميع المسلمين الحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء مع استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.
اقرأ أيضا:
فيديو جراف.. صيغة الأذان خلال شهر
رمضان
فيديوجراف | فوائد الصيام لجسم الإنسان
فيديوجراف.. فيفي عبده تتصدر جوجل بسبب خلى بالك من فيفي
ولمزيد من التفاصيل حول رسائل شيخ الأزهر للمسملين خلال شهر رمضان، شاهد الفيديوجراف التالى.