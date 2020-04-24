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فيديوجراف.. رسائل شيخ الأزهر للمسملين خلال شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:43 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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ايمان عبداللطيف
وجه أحمد الطيب شيخ الأزهر رسائل بمناسبة حلول شهر رمضان مؤكدا أن استقبال رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ.
     

وطالب أحمد الطيب شيخ الأزهر من جميع المسلمين الحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء مع استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.


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