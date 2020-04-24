فيديوجراف.. رسائل شيخ الأزهر للمسملين خلال شهر رمضان

رسائل بمناسبة حلول شهر رمضان رسائل بمناسبة حلول

مؤكدا أن استقبال رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ

مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ.

وجه