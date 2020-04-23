AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تسجل نسبة إصابات بكورونا أقل من النسب العالمية

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:09 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية؛ أقل من واحد في المائة (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وسجّلت المملكة حتى اليوم 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وتعتبر نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية، ويعود الفضل بعد الله في ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة  للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع تفشيه والحد من انتشاره.

وخصصت وزارة الصحة مؤتمرًا يوميًا للحديث عن الفيروس وما يستجد حوله، ما يترجم الشفافية التي نهجتها الوزارة حول الوباء، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

227 وفاة و18563 إصابة بسبب فيروس كورونا في أمريكا

نسبة الشفاء من فيروس كورونا تتجاوز 40% في كوريا الجنوبية

تقرير: 0.35% نسبة وفيات إصابات "كورونا" في دول الخليج

كم تبلغ نسبة وفيات كورونا في دول الخليج؟

منحنى صعودي مخيف.. قفزة هائلة لأعداد المصابين والوفيات بكورونا في بريطانيا

7 وفيات و153 إصابة بفيروس كورونا في فنزويلا

ترشيحاتنا

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

الجيش الليبي يكشف نتائج عملية الكرامة ويدعو لإسقاط المجلس الرئاسي..فيديو

لاستقبال شهر رمضان.. اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة

مع بدء إجراءات تخفيف الإغلاق.. إيطاليا تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز

شركة صينية و400 دولار شهريا.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

بـ فستان وماكياج كئيب.. هنا شيحة تثير الجدل فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة