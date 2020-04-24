تباين مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10120 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 4.4% مغلقا الفترة عند 1146 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.1% مسجلا مستوى 1480 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.19% مغلقا عند 11786 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1 % مغلقا الفترة عند 1095 نقطة.



