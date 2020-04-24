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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10120 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 4.4% مغلقا الفترة عند 1146 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.1% مسجلا مستوى 1480 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.19% مغلقا عند 11786 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1 % مغلقا الفترة عند 1095 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه ليغلق تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 0.17% مسجلا مستوى 553.8 مليار جنيه مقابل مستوى 552.7 مليار جنيه.
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