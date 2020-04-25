9 شروط لعمل المطاعم والمنشآت السياحية بخدمة تيك أواى في رمضان

أعلنت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى عن موافقة مجلس الوزراء الدكتور على السماح للمطاعم والمنشآت السياحية التى تقدم وجبات و أغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان " تيك أواى" طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.





أوضحت غرفة المنشآت السياحية شروط السماح بالعمل خلال شهر رمضان كالآتى :

1- الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة بالمطعم

2-تثبيت أفراد العمالة التى يتم إخضاعها للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طول شهر رمضان

3- تدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية "أقنعة وقفازات"

4- الالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول

5-إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان

6-الايسمح بدخول المكان أكثر من 10 أفراد فى ذات الوقت للطلب والاستلام على أن يتم تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 افراد فى ذات الوقت

7-تطبيق معايير التباعد الاجتماعى داخل المطعم أو المنشأة " ترك مسافة متر بين كل فرد و الأخر"

8- استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل "الديلفرى" على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع

9- أي مخالفة للأعداد ستقابل بعقوبات حازمة من قبل وزارة السياحة والآثار