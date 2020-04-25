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أخبار البلد

9 شروط لعمل المطاعم والمنشآت السياحية بخدمة تيك أواى في رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 12:59 ص
المطاعم و المنشأت
المطاعم و المنشأت السياحية
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محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى عن موافقة مجلس الوزراء الدكتور على السماح للمطاعم والمنشآت السياحية التى تقدم وجبات و أغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان " تيك أواى" طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان.

أوضحت غرفة المنشآت السياحية شروط السماح بالعمل خلال شهر رمضان كالآتى : 
1- الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة بالمطعم 
2-تثبيت أفراد العمالة التى يتم إخضاعها للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طول شهر رمضان 
3- تدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية "أقنعة وقفازات"
4- الالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول 
5-إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان 
6-الايسمح بدخول المكان أكثر من 10 أفراد فى ذات الوقت للطلب والاستلام على أن يتم تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 افراد فى ذات الوقت 
7-تطبيق معايير التباعد الاجتماعى داخل المطعم أو المنشأة " ترك مسافة متر بين كل فرد و الأخر"
8- استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل "الديلفرى" على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع 
9- أي مخالفة للأعداد ستقابل بعقوبات حازمة من قبل وزارة السياحة والآثار 
9 شروط لعمل المطاعم والمنشآت السياحية بخدمة تيك أواى في رمضان
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