تلك العلامات هي سبب رسوبك في اختبار القيادة

إذا كنت تفكر في الحصول على رخصة قيادة فيجب أن تعلم أن ستمر بمرحلتين أساسيتين هو الاختبار النظري والعملي كما يوجد الكثير من القيود الصارمة في أغلب دول العالم للحصول على رخصة القيادة وذلك لإعطاء الرخصة لمن يستحق وعادة يكون الرسوب في اختبار القيادة هو الجزء النظري بسبب عدم معرفة بعض العلامات المرورية وصعوبة استذكارها وفيما يلي نعرض في التقرير أقسام العلامات المرورية.





تنقسم العلامات المرورية إلى ثلاثة أقسام وهي العلامات التحذيرية والعلامات المانعة والإرشادية.





1-العلامات التحذيرية

وظيفة العلامات التحذيرية هي وضعها عادة قبل مسافة معينة لتنبيه السائق عن وجود خطر معين على الطريق كي يستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة.





2-العلامات المانعة

توجد على الطريق لمنع السائقون عن القيام ببعض الامور كما أنها تهدف غالبا إلى تنظيم حركة المرور مثل العلامات التي تحدد السرعة الواجب السير بها.





3-العلامات الإرشادية