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حوادث

انتحار نجار مسلح لمروره بضائقة مالية بمغاغة شمال المنيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أقدم نجار مسلح بمركز مغاغة شمال المنيا علي الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بسبب مروره بضائقة مالية وعدم قدرته علي الإنفاق على اسرته. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود إخطار من العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية بمصرع نجار مسلح بمركز مغاغة .

وعلي الفور إنتقل المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة لفحص البلاغ حيث تبين مصرع  أ . ر 36 سنة نجار مسلح  حيث قام بشنق نفسه داخل منزله لمروره بضائقة مالية وعدم قدرته علي الإنفاق على اسرته ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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