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تعليم

في أول أيام الشهر الكريم.. المستشفيات الجامعية أحد مصارف زكاتك وصدقتك في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:01 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن استقبال التبرعات لراغبي توزيع الزكاة والصدقة الجارية بالمستشفيات الجامعية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وجاءت دعوة الاعلى للجامعات: "زكاتك وصدقتك هتكون لمين السنة دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك إن كل شيء ممكن يتعوض إلا الصحة!!! خلي زكاتك وصدقتك السنة دي للمستشفيات الجامعية".

كما رفعت المستشفيات الجامعية، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بدول العالم، حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة هذا الفيروس، الذي يهدد حياة الملايين، وبات من الضروري تكاتف مؤسسات  الدولة لمواجهة هذه الازمه.

ما هي امكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا؟
● 35825 سرير.
● 3959 سرير رعاية مركزة.
● 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.
● 2754 جهاز تنفس صناعي.
● 838 حضانة.
إذا، ما هو إجمالي القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:
● 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.
● 460 تخصص أمراض صدرية.
● 401 تخصص أمراض متوطنة.
● 846 تخصص تحاليل.
● 768 تخصص أشعة تشخيصية.
■ ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التبرع أمام الراغبين في تقديم صدقاتهم وزكاتهم لمواجهة هذه الجائحة.
● يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري التبرع من خلال:-
١- فروع البنك الأهلي المصري.
٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).
٣- الأهلي نت (Ahly Net).
● ويمكن لعملاء البنوك الآخرى التبرع من خلال:
١- فروع البنك الأهلي المصري.
٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)
٣- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).
- البيانات المطلوبة:-
☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري.
☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
☆ رقم الحساب: 111111
☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001).
☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).
☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX
☆ سبب التحويل: تبرع.
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