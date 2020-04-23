فيروس كورونا.. أكثر من 190 ألف وفاة حول العالم منها 50 ألفًا في أمريكا

تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، حاجز الـ190 ألف وفاة حول العالم.





وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 49,648 وهي البلد الذي سجل أكبر عدد من حالات الوفاة منذ بدء الأزمة العالمية.





وتلي الولايات المتحدة إيطاليا بـ 25,549 حالة وفاة ثم إسبانيا بـ 22,157 وفرنسا بـ21,856.





وأظهرت نتائج اختبارات طبية اليوم أن شخصا على الأقل من كل 5 أشخاص في نيويورك أصيب على الأرجح بفيروس كورونا، ما يشير إلى أن معدل الإصابات بالولاية أكبر بكثير مما هو معلن.





وكان مسؤول بولاية نيويورك، صرح اليوم بأن الأعداد المصابة بفيروس كورونا في الولاية ما هي إلا قمة جبل الجليد، معربا عن اعتقاده بأن مالا يقل عن مليون شخص اصيبوا بفيروس كورونا.



