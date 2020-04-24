محافظ القاهرة: تواصل يومي مع رؤساء الأحياء لإعادة الانضباط





أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انه في تواصل مستمر ويومي مع نوابه ورؤساء الأحياء للوقوف على آخر مستجدات إعادة الانضباط لشوارع العاصمة وتنفيذ قرارات ازالة العقارات المخالفة.



وفي هذا السياق شن السيد رئيس حـى مصر الجـديــدة حملة اسفرت عن اغلاق وحدتين سكنيتين مخالفتبن ورفع إشغالات أمام العقار 16 شارع ابو السرور البكرى.



كما تم إيقاف أعمال جارية بدون ترخيص محل بالعقار رقم 15 شارع ابو السرور البكرى واغلاق وإيقاف أعمال جارية بدون ترخيص محل بالعقار رقم 31 شا رع رمسيس.



وشملت الحملة مراجعة شروط ترخيص محلين بالعقار رقم 96 ش بيروت ناصية شارع البادية ، علاوة على اعمال تهذيب وتقليم الاشجار امام العقار رقم 31 شارع رمسيس.