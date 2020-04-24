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محافظات

محافظ القاهرة: تواصل يومي مع رؤساء الأحياء لإعادة الانضباط

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:00 ص
حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات
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عبد العزيز جمال

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انه في تواصل مستمر ويومي مع نوابه ورؤساء الأحياء للوقوف على آخر مستجدات إعادة الانضباط لشوارع العاصمة وتنفيذ قرارات ازالة العقارات المخالفة.

وفي هذا السياق شن السيد رئيس حـى مصر الجـديــدة حملة اسفرت عن اغلاق وحدتين سكنيتين مخالفتبن ورفع إشغالات أمام العقار 16 شارع ابو السرور البكرى.

كما تم إيقاف أعمال جارية بدون ترخيص محل بالعقار رقم 15 شارع ابو السرور البكرى واغلاق وإيقاف أعمال جارية بدون ترخيص محل بالعقار رقم 31 شارع رمسيس.

وشملت الحملة مراجعة شروط ترخيص محلين بالعقار رقم 96 ش بيروت ناصية شارع البادية ، علاوة على  اعمال تهذيب وتقليم الاشجار امام العقار رقم 31 شارع رمسيس.

وتم رفع اشغالات بشارع الشيخ ابو النور بجوار سور مدرسة الطبرى الاعدادى ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وجـارى تكثيف الجهـود خلال الفترة القـادمة حيال المخالفين.
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