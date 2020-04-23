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توك شو

البهلوان على الهاوية.. أردوغان يفرج عن 90 ألف بلطجى وتاجر مخدرات

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:48 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان أمر حزبه بتفصيل قانون لإخراج المساجين والمجرمين من محبسهم؛ لافتا إلى أنه بالرغم من معارضة القانون إلا أنه تم إصداره. 

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المجرم أردوغان أفرج عن حوالي 90 ألف بلطجي وتاجر مخدرات؛ ورفض كل التحذيرات التي قالتها له المعارضة.

وأكد موسى، أن الطاغية أردوغان يناقض نفسه، حيث صرح أنه لن يفرج عن البلطجية وفعلها الآن؛ مشيرا إلي أن الذين عفا عنهم أردوغان من بينهم زعيم المافيا في تركيا.

ولفت موسى إلى أن كل حالات القتل التي تحدث في الشوارع بسبب القتلة الذين أفرج عنهم أردوغان.

وعرض موسى، مجموعة من مقاطع الفيديو لجرائم السطو المسلح التي فعلها تابعو البلطجي أردوغان؛ لافتا أن تركيا سجلت أرقاما قياسية في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب. 
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